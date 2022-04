Nexans : Jean-Christophe Juillard est nommé DG adjoint

(Boursier.com) — Nexans annonce la nomination de Jean-Christophe Juillard en tant que Directeur général adjoint à compter du 4 avril 2022. Il continuera d'assumer ses fonctions de Directeur Financier en charge des Finances et des Systèmes d'Information.

Jean-Christophe Juillard assistera Christopher Guérin (Directeur Général), dans le déploiement de la feuille de route stratégique 2022-2024 de Nexans. Ses rôles et responsabilités consisteront à superviser l'exécution des initiatives clés approuvées par le Conseil d'Administration, notamment le développement de la stratégie opérationnelle, le redressement et la transformation de l'activité, ainsi que le suivi du budget et de la performance.

Jean-Christophe Juillard a rejoint le Groupe en 2019 en qualité de Senior Corporate Vice President et Directeur Financier en charge des fonctions Finance et Système d'information.