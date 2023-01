Nexans investit 40 ME dans son site d'Autun

(Boursier.com) — Présent depuis 1979 à Autun, Nexans annonce aujourd'hui, en présence de Jean Mouton - Président du Groupe Nexans, Christopher Guérin - Directeur Général de Nexans et Guillaume Teixeira - Directeur Général de Nexans France, l'investissement de 40 millions d'euros sur les trois prochaines années sur son site d'Autun, afin de pérenniser le savoir-faire du site, sa compétitivité industrielle et l'emploi en France. Cette annonce s'inscrit à un moment clé de la stratégie du Groupe qui réaffirme son engagement pour l'électrification du futur en France, berceau de l'entreprise depuis 120 ans.

Alors que la demande en électricité devrait augmenter de 40% d'ici 2040 et que les réserves de matières premières sont limitées, Nexans capitalise ainsi sur son ancrage territorial français pour bâtir un écosystème fort et durable, autour de trois piliers clés : l'innovation, la circularité et l'usage de nouvelles technologies industrielles. Trois piliers qui

s'illustrent aujourd'hui à Autun à travers cet investissement important de 40 millions d'euros. Avec un objectif : soutenir la capacité de production et la compétitivité du site, à la pointe des nouveaux défis de sécurité incendie de la filière, et contribuer à son ambition de neutralité carbone.