Nexans intègre la "A List" de lutte contre le changement climatique

Nexans intègre la "A List" de lutte contre le changement climatique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nexans a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par le CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement. L'entreprise figure désormais sur sa prestigieuse "A List" pour la lutte contre le changement climatique.

Nexans a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone, sur la base des données communiquées par l'entreprise dans le questionnaire 2020 du CDP sur le changement climatique. Nexans fait partie du petit nombre d'entreprises très performantes parmi les plus de 5.800 qui ont été notées. Grâce à des actions significatives et mesurables pour le climat, Nexans est à la pointe de l'ambition, de l'action et de la transparence des entreprises en matière de préservation de l'environnement à l'échelle planétaire.

Le processus annuel de communication et de notation environnementales du CDP est unanimement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant plus de 106.000 milliards de dollars US d'actifs et plus de 150 acheteurs importants, ayant dépensé 4.000 Mds$ en achats, ont demandé aux entreprises de divulguer des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement par le biais de la plateforme du CDP. Plus de 9.600 ont répondu, un chiffre sans précédent.

Nexans a annoncé son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Pour y parvenir, le groupe déploie une feuille de route clairement définie, comprenant une réduction annuelle moyenne de 4,2% de ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier sur les 'scopes' 1 et 2. Cette réduction garantit que le Groupe mène les travaux nécessaires pour contribuer à l'objectif fixé dans les accords de Paris lors de la COP21 (2015) de maintenir la trajectoire du réchauffement climatique à 1,5oC.