Nexans inaugure à Lyon son nouveau pôle mondial d'innovation d'électrification décarbonée

(Boursier.com) — Nexans inaugure AmpaCity, son nouveau pôle mondial d'innovation dédié à l'électrification décarbonée. Le Groupe y développe un portefeuille de près de 1.800 brevets dont 80 déposés chaque année.

Nexans fait partie des entreprises européennes les plus innovantes de son secteur, reconnue comme telle par ses clients et partenaires, présents ce jour à Lyon. AmpaCity témoigne de l'ambition du Groupe de devenir un pure player de l'électrification et de répondre aux enjeux d'un monde tout-électrique

Le site, qui a fait l'objet d'un investissement de 20 millions d'euros, réunit sur 6.000 m2 dont 4.500 m2 de laboratoires, une centaine d'experts en performance d'isolation électrique, développement de matériaux à impact environnemental réduit, systèmes de câbles limitant les risques d'incendie, solutions digitales de monitoring des réseaux électriques. Les équipes sont internationales, avec 8 nationalités différentes représentées.

Au sein d'AmpaCity, Nexans invente des nouveaux matériaux, performants, durables, recyclables. Le groupe a pris l'engagement ferme de recycler 100% de ses déchets de productions d'ici 2030, tout en accroissant la qualité, les propriétés, mais aussi la longévité des matériaux utilisés.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, déclare : "Je suis particulièrement fier d'inaugurer AmpaCity, dans la ville berceau historique de Nexans en France. C'est ici que nos équipes, en lien avec nos partenaires, imaginent et développent les solutions pour répondre à tous les enjeux de l'électrification de demain. Des solutions fiables, durables et innovantes pour relever un double défi : accompagner un besoin en électricité chaque jour plus fort et être un acteur clé de la révolution énergétique, à l'échelle mondiale".