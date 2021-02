Nexans : importante commande de Statnett

Nexans : importante commande de Statnett









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans a remporté une importante commande de Statnett, le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité norvégien, pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle liaison électrique sous-marine haute tension traversant le Hadselfjord, dans l'extrême nord du pays. Ce projet est essentiel pour renforcer la sécurité d'approvisionnement d'une population d'environ 50.000 personnes dans les archipels des Lofoten et des Vesteralen. La valeur de ce contrat est supérieure à 18 millions d'euros.

Ce projet est vital pour Statnett, car le câble actuel, installé en 1977, a dépassé sa durée de vie technique. Nexans va donc moderniser la liaison en installant deux systèmes de câbles sous-marins de 170 kV d'une longueur d'environ 8,8 km à une profondeur d'eau maximale de 200 mètres. Le tracé du câble traverse le Hadselfjord entre Fiskebol et Melbu dans les Vesteralen. Le contrat EPCI comprend l'ingénierie, la fourniture, la construction et l'installation des systèmes de câbles basés sur la technologie éprouvée de Nexans en matière de câbles sous-marins isolés au polyéthylène réticulé. Les câbles tripolaires seront dotés d'un élément à fibres optiques intégré pour les communications et la mesure répartie de température. Le contrat comprend également des câbles XLPE unipolaires pour les sections terrestres de la liaison, ainsi que des accessoires tels que des terminaisons de câbles, des jonctions de câbles, des systèmes de mise à la terre et des systèmes anti-corrosion.

Les câbles du projet Hadselfjord seront fabriqués dans l'usine Nexans spécialisée dans les câbles haute tension sous-marins à Halden, en Norvège, et les éléments à fibres optiques seront produits dans l'usine Nexans de Rognan, dans le nord de la Norvège. Les câbles ont une durée de vie de 40 ans et leur installation devrait commencer en 2022.