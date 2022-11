Nexans : historique !

(Boursier.com) — Nexans a remporté le contrat portant sur le projet Celtic Interconnector, mené conjointement par le réseau français de transport d'électricité RTE et son homologue irlandais EirGrid. Ce projet d'une capacité de 700 MW sera le plus long câble XLPE (polyéthylène réticulé) d'interconnexion jamais construit dans le monde et constituera la première ligne sous-marine permettant l'échange direct d'électricité entre la France et l'Irlande, indique le groupe. Reconnu Projet d'Intérêt Commun par l'Union Européenne, Celtic Interconnector alimentera environ 450 000 foyers en électricité et jouera un rôle clé dans la mise en place d'un système énergétique intégré au sein de l'UE. Ce système accélèrera la transition énergétique de l'Europe en favorisant le développement de sources d'énergie renouvelable. Le projet aidera en outre l'UE à atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques au moyen d'une énergie économique, sûre et durable pour tous.

L'interconnexion entre la France et l'Irlande emploiera une technologie CCHT (courant continu haute tension) 320 kV, empruntant un câble sous-marin de 500 km ainsi qu'un câble terrestre souterrain de 40 km en Bretagne et un autre de 35 km dans le comté de Cork côté irlandais. La liaison CAHT (courant alternatif haute tension) 400 kV de 10 km raccordant le projet au réseau irlandais fait également partie du contrat attribué à Nexans. Les câbles seront produits par les sites de pointe du groupe : les 1000 km de câbles sous-marins seront fabriqués à Halden en Norvège, les 180 km de câbles souterrains à Charleroi en Belgique et les accessoires à Cortaillod en Suisse. Un modèle éprouvé d'exécution de projet ainsi que le nouveau navire câblier Nexans Aurora et des sous-traitants essentiels assureront le respect des plus hauts standards en matière de pose et de protection des câbles. Le projet comprend la pose innovante des deux câbles d'énergie CCHT en faisceau mais aussi un système de fibre optique à répéteurs offrant une capacité complète de transmission de données.

Ce projet majeur, dont l'achèvement et la mise sous tension sont prévus d'ici à 2026, représente une étape importante dans l'objectif de Nexans de devenir un pure player de l'électrification.