Nexans fournit des câbles classés nucléaire à la centrale de Hinkley Point C

(Boursier.com) — Nexans va jouer un rôle clé dans la transition énergétique du Royaume-Uni en fournissant, dans le cadre d'un contrat d'environ 20 millions d'euros, des câbles spécialisés, destinés à la nouvelle centrale nucléaire de Hinkley Point C. Ce contrat d'une durée de six ans prévoit la conception et la fabrication de 3.000 kilomètres de câbles, en vue d'assurer la sécurité et la fiabilité des installations électriques pendant la durée de vie de la centrale.

La centrale de Hinkley Point C, en construction dans le comté de Somerset en Angleterre, marque une étape majeure dans la relance du nucléaire britannique. Dotée de deux réacteurs EPR produisant 3200 MW pour le réseau national, elle sera capable d'alimenter environ 6 millions de foyers britanniques en électricité décarbonée.

Ce projet va apporter une contribution majeure pour aider le pays à atteindre la neutralité carbone, en compensant neuf millions de tonnes d'émissions de CO2 par an tout au long de la durée de vie prévue de la centrale, soit 60 ans...

Olivier Dervout, Directeur du segment de marché Production d'énergie pour Nexans, commente : "Nous nous réjouissons de participer à ce projet pionnier pour le programme nucléaire britannique. Nous avons déjà acquis une expérience considérable en fournissant des câbles qualifiés pour le nucléaire, destinés à des projets d'EPR à travers le monde, par exemple à Flamanville (FA3) en France et à Taishan en Chine. L'attribution du contrat Hinkley Point C confirme notre solide réputation sur le segment du nucléaire. La clé de notre succès réside dans notre capacité à allier expertise technique, câbles de haute performance et vastes compétences industrielles de conception et de fabrication."