Nexans finalise l'acquisition de Reka Cables

(Boursier.com) — Nexans annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de Reka Cables, un fabricant finlandais de câbles basse, moyenne et haute tension haut de gamme, auprès de Reka Industrial (société cotée à l'indice NASDAQ Helsinki Ltd.) après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de la concurrence finlandaise.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l'ambition de Nexans qui est de s'affirmer comme un acteur clé de l'électrification, sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Reka Cables, dont le siège est à Hyvinkää en Finlande, fournit depuis plus de 60 ans des câbles premium destinés à des clients dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction. La société exploite dans son pays 3 sites de production qui viendront compléter les sites existants de Nexans en Suède et en Norvège. En 2022, Reka Cables a déclaré un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros et un EBITDA de 11 millions d'euros.

La dimension internationale et les capacités d'innovation de Nexans contribueront à créer une importante plus-value pour les clients de Reka Cables dans les pays nordiques et au-delà. Les deux entreprises partagent des engagements forts en matière de développement durable ainsi qu'un service et une expérience client de premier ordre.

A la suite de l'acquisition, Reka Cables va intégrer l'activité Distribution & Usages de Nexans. Cette opération ouvre également de grandes perspectives pour les équipes de Reka Cables comme de Nexans, avec encore plus de synergies et d'opportunités de développement à en attendre.