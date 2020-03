Nexans fait un don important de câbles au CDC de Suzhou en Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de l'épidémie de Coronavirus, Nexans Chine a donné au Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de la ville de Suzhou une importante quantité de fils et de câbles, pour un montant total de 1,08 million de yuans (environ 140 kE) dans le cadre de son futur déménagement. Nexans possède une usine dans cette localité et est en relation constante avec les autorités de santé locales, régionales et nationales depuis le début de la crise. Le site de Nexans Suzhou est l'une de nos usines les plus importantes en Chine et nous sommes solidaires de la ville et de ses habitants, non seulement en cette période critique, mais aussi lorsque l'avenir sera dégagé , souligne Julien Hueber, Directeur des Projets Industrie & Solutions (ISP) pour Nexans. Nous avons la ferme conviction que notre responsabilité va au-delà des simples relations commerciales et s'étend au bien-être de la communauté locale .

Le don de Nexans Chine au CDC de Suzhou comprend divers fils BT pour la transmission d'énergie, notamment des modèles souples, LSZH (sans halogène et à faible dégagement de fumée), retardateurs de flamme et résistants au feu ou encore à hautes performances, ainsi que des solutions de câblage intégrées : câbles fibre optique 10G, cuivre Cat. 6 et système téléphonique. Fort de sa vaste expérience mondiale dans le domaine de la santé, le Groupe va également fournir une solution globale fiable afin de répondre aux besoins urgents actuels, de même que des extensions flexibles pour l'avenir.