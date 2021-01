Nexans : fait des bonds

(Boursier.com) — Nexans s'adjuge plus de 6% à 67,50 euros ce jeudi. Si le marché est globalement bien orienté, le câblier bénéfice également d'une note du Credit Suisse qui a rehaussé son objectif de cours de 54 à 66 euros ('surperformer'). Le groupe câblier a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1.407 millions d'euros à cours des métaux constants, en croissance organique de +5,6% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -9,8% par rapport au troisième trimestre 2019. Le Chiffre d'affaires de l'activité Câbles est ressorti à 1.249 millions d'euros à cours des métaux constants au troisième trimestre 2020, en croissance organique de 9,1% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -8,4% comparativement au troisième trimestre 2019.

Le carnet de commandes ajusté est toujours solide, à hauteur de 1,5 milliard d'euros dans l'activité Haute Tension sous-marine avec une visibilité supérieure à 18 mois. La prochaine 'Journée Investisseurs' de Nexans aura lieu le 17 février. À cette occasion, la direction précisera les nouvelles étapes de sa stratégie...