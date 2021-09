Nexans et Xignux annoncent un accord en vue d'acquérir Centelsa auprès de Xignux

(Boursier.com) — Nexans annonce avoir conclu aujourd'hui un accord d'achat d'actions avec la société mexicaine Xignux SA en vue d'acquérir Centelsa, un fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, actif dans les secteurs du Bâtiment et des Utilites.

Basé en Colombie, Centelsa, fabriquant de câble emblématique de classe mondiale, a un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dollars et une valeur d'entreprise de 225 millions de dollars. La finalisation de la Transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait intervenir au cours du premier semestre 2022.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans a déclaré : "L'acquisition de Centelsa s'inscrit dans l'ambition stratégique du Groupe de devenir un "Pure Player" de l'Electrification et renforce son engagement d'électrifier le monde. Cette opération sud-américaine emblématique de classe internationale renforce la capacité de Nexans à servir les projets d'énergies renouvelables dans la région andine et accroit les capacités du Groupe dans nos activités Bâtiment et Distribution d'énergie. Le regroupement de nos activités soutiendra la croissance de nos solutions de qualité et le développement d'une marque haut-de-gamme unique."

Sergio Valdes, Directeur général de Viakable-Centelsa, a souligné : "L'équipe de Centelsa a fait preuve, depuis plus de six décennies, de professionnalisme pour apporter de la valeur ajoutée à ses clients. En tant qu'acteur mondial de la transmission d'énergie, Nexans est apte à conduire la prochaine phase de croissance de Centelsa, au bénéfice de ses clients et ses employés. Ensemble, un avenir prometteur s'offre à nous."

Nexans prévoit de financer l'acquisition à travers un mix de trésorerie disponible et de dette et prévoit que la Transaction proposée contribue positivement aux bénéfices immédiatement après l'acquisition.