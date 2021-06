Nexans est partenaire du Musée d'Art Moderne de Paris

(Boursier.com) — Nexans est partenaire du Musée d'Art Moderne de Paris, dans le cadre de son projet concernant l'oeuvre "La Fée Electricité" de Raoul Dufy. Notamment, Nexans contribue à la conception et au développement d'un outil intégrant un dispositif de réalité augmentée et un site web dédié.

Rappelons que le MAM développe un outil de médiation numérique gratuit autour de cette vaste fresque de plus de 600 m2, l'une des plus grandes peintures d'art moderne au monde. Cette oeuvre monumentale représente, à travers le portrait de 108 savants et penseurs, l'histoire de l'électricité et ses nombreuses applications. Commandée pour l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne en 1937, Raoul Dufy y livre un témoignage sur l'aspiration au progrès technologique qui animait l'époque, tout en permettant une mise en perspective à travers les enjeux contemporains. "La Fée Électricité" permet aux visiteurs du musée de découvrir, de façon ludique, originale et moderne, l'histoire de l'électricité. Cette approche est également une sensibilisation à la notion de progrès à travers le temps.