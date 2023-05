Nexans : énorme contrat auprès de TenneT

(Boursier.com) — Nexans s'est vu attribuer par TenneT un accord-cadre portant sur des projets clés en main de courant continu haute tension (CCHT) pour des parcs éoliens offshore.

Le contrat comprend, dans un premier temps, un engagement concernant trois projets de raccordement au réseau d'un montant initial de 1,7 milliard d'euros pour des câbles et leur pose seule. Nexans explique ainsi avoir remporté "le plus important contrat de son histoire".

Ces projets seront opérationnels entre 2029 et 2031.

Nexans acheminera au total 6 GW d'énergie de la mer du Nord vers l'Allemagne. Après le succès du projet DolWin 6 et l'attribution du projet BorWin 6 en 2022, l'accord-cadre perpétue le partenariat à long terme entre Nexans et TenneT, contribuant à accélérer la transition énergétique de l'Allemagne. Il confirme que le Groupe est un partenaire fiable pour soutenir la transition énergétique et réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre afin de remplir les objectifs de neutralité carbone fixés lors de la COP21.