Nexans : encore des avis d'analystes après les comptes

(Boursier.com) — Malgré un exercice record, Nexans revient sur les 96 euros en cette fin de semaine à Paris... Le câblier a réalisé un EBITDA de 599,5 millions d'euros, dans le haut de la guidance, en hausse de 29,6%, pour un chiffre d'affaires standard de 6,745 MdsE, en augmentation organique de 6,3%. La marge d'EBITDA augmente de +130 points de base par rapport à 2021 pour atteindre 8,9% (contre 7,6%), malgré un environnement inflationniste, soutenue par les programmes SHIFT Prime et Amplify dans l'électrification.

La génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) a atteint 393 millions d'euros, au-dessus de la guidance, portée par des acomptes sur projets dans le segment Production d'énergie & Transmission.

Le management anticipe pour cette année un EBITDA situé entre 570 et 630 millions d'euros et une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 ME.

Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a revalorisé le dossier de 88 à 104 euros avec un avis à 'conserver'. JP Morgan ('neutre') a jugé pour sa part les résultats "mitigés", affirmant qu'un manque de marge dans l'unité haute tension sera un sujet de discussion clé... Pourtant, les prévisions d'Ebitda 2023 entraîneront probablement des mises à niveau du consensus, et l'augmentation du dividende à un niveau record envoie un message positif sur les perspectives et le potentiel de génération de trésorerie.

Également 'neutre' sur le titre, Oddo BHF parle de performances 2022 "extrêmement solides" mais "totalement conformes à ses attentes".