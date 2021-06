Nexans : du soutien

Nexans : du soutien









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Nexans avance de 0,4% à 71,7 euros à la mi-journée. L'actualité autour du câblier est marquée par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 85 à 88 euros tout en réitérant son avis 'surperformer'. Malgré une hausse de 20% depuis le premier janvier, la valorisation reste modeste (7,4x l'EBITDA et 11,3x l'EBIT 2022) au regard de la dynamique court terme (EBITDA 2021 +24,5%), et moyen terme (gain de 400pb de la marge d'EBITDA, CAGR EBITDA +17%), d'une thématique environnementale favorable et d'une décote non justifiée de plus de 20% par rapport à Prysmian, explique le courtier.