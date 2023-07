Nexans : du renfort !

(Boursier.com) — Nexans a annoncé l'arrivée de Pascal Radue au poste de Vice-Président Exécutif, Generation and Transmission Business Group, à partir du 1er septembre. Il apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes internationales et a occupé de nombreux postes à responsabilités en management de projet, direction générale ou de transformation business.

Au moment où Nexans ambitionne d'étendre sa dynamique sur les marchés offshore et les interconnexions, notamment aux États-Unis et en Europe, Pascal Radue contribuera à l'ambition du groupe d'être un pure player de l'électrification à l'échelle mondiale. Pascal Radue est originaire de Suisse et est titulaire d'un Master of Engineering (Hons) en architecture navale de l'Université de Southampton au Royaume-Uni. Il a débuté sa carrière chez Alstom Power à Belfort, en France, en 2001. Chez Alstom et plus tard chez GE, il a occupé divers postes de direction et était récemment CEO de GE Hydro. Pascal Radue sera rattaché à Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans.