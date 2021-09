Nexans déploie un câble supraconducteur HTS à Chicago

(Boursier.com) — Nexans a posé et mis en service un câble supraconducteur haute température (HTS) pour l'opérateur réseau American Superconductor (AMSC), pour le projet de réseau électrique résilient (REG, Resilient Electric Grid) à Chicago. Le câble moyenne tension (MT) a été déployé de manière permanente dans la ville.

AMSC et l'un des principaux opérateurs électriques aux Etats-Unis se sont associés pour renforcer la résilience du réseau d'électricité de Chicago. Le projet s'inscrit dans l'initiative en cours de la Direction scientifique et technologique du Département de la Sécurité intérieure (DHS). Le système de câble supraconducteur REG contribue à la prévention des coupures de courant et des blackouts en interconnectant et mutualisant la capacité d'énergie excédentaire des sous-stations voisines. Il prévient également les forts courants de défaut dans les zones urbaines. Nexans a conçu, fabriqué et posé le câble au moyen du propre fil HTS Amperium d'AMSC, capable de fonctionner à 12 kV. Le câble transporte un courant alternatif de 3000 A, pour une puissance pouvant aller jusqu'à 62 MVA, soit bien au-delà de ce qui est possible avec des conducteurs résistifs classiques tels que le cuivre et l'aluminium. La haute capacité de courant du câble convient idéalement aux zones urbaines densément peuplées et congestionnées, grâce à sa compacité. Le système REG présente également un faible impact environnemental en raison de l'absence de chauffage local et de champs magnétiques.

"Nous nous réjouissons d'utiliser cette technologie pour renforcer une infrastructure énergétique critique dans la ville de Chicago. Ce projet REG confirme la position de Nexans en tant que leader mondial des câbles HTS et démontre que la technologie des câbles supraconducteurs moyenne tension haute puissance est viable sur le plan commercial", commente Jérôme Fournier, Corporate Vice President Innovation, Services et Croissance de Nexans. "Nous collaborons avec AMSC sur des projets supraconducteurs depuis plus de 18 ans et sommes heureux de poursuivre ce partenariat de longue durée".