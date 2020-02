Nexans : déception du marché

(Boursier.com) — En séance, le titre Nexans redonne 3% à 48,3 euros. Les comptes et perspectives du groupe sont accueillis froidement par le marché. Pourtant, Nexans a publié des comptes 2019 en ligne avec ses objectifs 2021 de création de valeur. Ils soldent une année 2019 marquée par le démarrage du plan "New Nexans" dont les résultats financiers comme opérationnels sont au-dessus des attentes du groupe. Le marché reste sur la déception d'une perte nette (pdg) de 122 ME et d'une dette alourdie à 471 ME.

La réorganisation pèse sur les comptes

Sur le plan financier, Nexans accuse une perte opérationnelle de -11 ME en 2019 (+112 ME en 2018). L'effet 'Stock Outil' représente une charge de -11 ME. Les charges de réorganisation se montent à -251 ME (-53 ME en 2018), faiblement compensées par des dépréciations nettes d'actifs de +13 ME (-44 ME en 2018). La charge financière nette est de -63 ME (-56 ME en 2018).

Le résultat net de la période s'élève à -118 ME (+13 ME en 2018). Il correspond à un résultat avant impôt de -73 ME (+56 ME en 2018). La charge fiscale s'élève à 44 ME, stable par rapport à 2018, l'essentiel des coûts de réorganisations ne générant pas de gain fiscal immédiat. Le résultat net part du Groupe ressort à -122 ME (+14 ME en 2018).

La dette nette s'établit à 471 ME au 31 décembre 2019 (330 ME au 31 décembre 2018). Nexans va cependant distribuer à ses actionnaires un dividende de 0,4 euro/action.

Dans les cases de la stratégie 'New Nexans'

Le management de Nexans positive néanmoins, estimant que le plan stratégique "New Nexans" enregistre ses premiers succès. Nous sommes aujourd'hui en ordre de marche, avec la bonne gouvernance, une organisation agile et le bon périmètre, construit autour des marchés prioritaires et des énergies renouvelables , explique le groupe.

Lancé en janvier 2019, ce plan à 3 ans se concentre sur 3 axes : la réduction des coûts, la transformation à travers le programme Shift et la croissance sélective. L'objectif du plan est d'améliorer la profitabilité (Ebitda), de générer une trésorerie positive et d'améliorer la Rentabilité des Capitaux Employés (Return on Capital Employed - ROCE).

Après un an de déploiement, le groupe affiche un Ebitda à 413 ME en hausse de +18% (en base comparable), une baisse des coûts de 75 ME, une génération de trésorerie positive de 251 ME et une amélioration du ROCE à 11,1% en 2019 (9% en 2018).

L'ambition du 'New Nexans' est de privilégier la création de valeur à la course aux volumes, tout en devenant un acteur majeur de la transition énergétique. Nexans focalise ses initiatives de croissance en valeur sur les activités Télécommunication et Haute Tension sous-marine. Fin 2019, le Groupe a ainsi atteint un niveau record au carnet de commandes Haute Tension sous-marine (1,8 MdE), avec entre autres, la signature d'un accord-cadre historique avec Eversource et Orsted pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord jusqu'en 2027. Ces contrats positionnent le groupe comme l'un des leaders de l'éolien offshore. Ils renforcent Nexans en tant qu'acteur clé de la transition énergétique. Engagé contre le réchauffement climatique, Nexans a pour objectif d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2030.

Perspectives 2020

Après une première année de déploiement du plan 'New Nexans', le groupe entame sa seconde année de réorganisation avec, à environnement macroéconomique inchangé, les perspectives suivantes... L'Ebitda 2020 est espéré entre 440 et 460 ME assorti d'une génération de trésorerie (free cash flow) négative compte tenu du décalage des décaissements de réorganisation et de capex stratégique. La rentabilité des capitaux employés ('Return on Capital Employed') avant impôts attendue entre 11% et 12%.