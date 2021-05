Nexans : de retour d'AG

Nexans : de retour d'AG









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans s'est réunie au siège social le 12 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, et a approuvé l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration avec un quorum record de 83,3%. Le résultat du vote est disponible sur le site internet de Nexans à l'adresse www.nexans.com/ag2021.

Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur la nomination de Selma Alami, administratrice représentant les salariés actionnaires, et le renouvellement des mandats de Marc Grynberg, administrateur indépendant, et de Andrónico Luksic Craig et Francisco Pérez Mackenna, administrateurs proposés par l'actionnaire principal Invexans Limited, groupe Quiñenco, pour une durée de quatre ans.

L'Assemblée Générale a été diffusée en direct, en français et anglais, et une version différée sera prochainement disponible sur le site internet www.nexans.com.

Le Comité de Groupe France a par ailleurs renouvelé le mandat d'Angéline Afanoukoé, administratrice représentant les salariés, pour une durée de quatre ans.