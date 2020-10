Nexans : de grosses ambitions pour Infrabird

(Boursier.com) — Nexans a développé une solution connectée innovante pour aider les fournisseurs de services de télécommunications à lutter contre le casse-tête des accès non autorisés à leurs armoires de rue FTTH (fibre jusqu'au logement). Dénommé Infrabird, le système intelligent de supervision et d'accès sans clé peut être déployé en quelques minutes seulement pour transformer les armoires passives en équipements intelligents et connectés au cloud.

La solution Infrabird est basée sur des capteurs à faible consommation d'énergie qui connectent les armoires FTTH aux réseaux IoT (Internet des objets) tels que LoRa et Sigfox. Elle comprend également une serrure intelligente comme l'ILOQ S50 sans batterie pour permettre un accès sans clé au personnel de maintenance autorisé, ainsi que des applications mobile et web. Une fois installée, la solution permet aux opérateurs de réseaux de télécommunications de sécuriser leur infrastructure critique en surveillant l'état des armoires de rue et l'historique de toutes les actions effectuées.

Depuis son lancement, une quarantaine de systèmes Infrabird ont déjà été installés sur des sites FTTH jugés sensibles. Nexans prévoit que ce nombre augmentera de façon exponentielle avec les déploiements de fibres optiques, dépassant les 50.000 armoires en France équipées d'Infrabird ou d'un système équivalent d'ici 2025.