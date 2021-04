Nexans : croissance organique de +1,4% au T1

Nexans : croissance organique de +1,4% au T1









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans publie un chiffre d'affaires standard sur le premier trimestre 2021 de 1.503 millions d'euros, ce qui représente une croissance organique de +1,4% par rapport à l'année précédente et une progression séquentielle de +5,8%

Chiffre d'affaires courant de 1.756 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de +15,2% parallèlement à l'inflation du prix du cuivre.

Le redressement du chiffre d'affaires reflète un carnet de commandes sain dans l'ensemble des activités, en particulier dans l'activité Haute Tension sous-marine dont le carnet de commandes ajusté s'établit à 1,5 milliard d'euros, la poursuite de la sélectivité du portefeuille clients pour renforcer la croissance de la valeur, et l'augmentation des prix en ligne avec la première séquence d'inflation du prix des matières premières.

L'attention portée à l'amélioration de la performance a été maintenue grâce à la réduction des coûts fixes et au programme SHIFT.

Le bilan est robuste avec le remboursement anticipé du Prêt Garanti par l'État français et de l'emprunt obligataire à échéance 2021. L'agence S&P a d'ailleurs relevé la perspective du groupe à "positive".

Ambition stratégique 2022-2024 "Électrifier le futur"

Nexans poursuit activement des initiatives visant à amplifier ses innovations et ses programmes de partenariat afin d'offrir à ses clients des solutions "au-delà des câbles". Au cours du trimestre, Nexans a conclu des partenariats de premier plan dans le digital, l'innovation et la gestion des risques avec :

Orange Business Services, pour lui fournir la connectivité IoT mondiale indispensable à l'expansion majeure des solutions de suivi d'actifs et autres solutions internet des objets (IoT) de Nexans ;

Schneider Electric sur un programme de transformation numérique destiné à faire entrer l'industrie 4.0 dans ses usines et à amplifier sa démarche de développement durable ;

Microsoft Azure pour développer des solutions perfectionnées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et du cloud, appelées à servir de base pour les services et solutions numériques qui piloteront la transition énergétique mondiale ;

Shippeo, leader européen de la visibilité de la supply chain, en vue de déployer un service numérique innovant qui s'appuie sur l'automatisation et l'intelligence artificielle pour maximiser le potentiel de ses opérations de transport au niveau mondial ;

Bureau Veritas pour réduire les risques et promouvoir les meilleures pratiques pour les livraisons, clés en main, de câbles électriques haute tension utilisés pour le raccordement des parcs éoliens offshore aux réseaux terrestres.

Commentant l'activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "Le solide démarrage de l'année confirme le dynamisme de la demande, autant qu'il soutient une amélioration progressive et séquentielle sur le reste de l'année ainsi que nos prévisions financières pour 2021. Nous avons continué à nous concentrer sur la croissance de la valeur et la conversion des flux de trésorerie. Nous avons augmenté les prix pour refléter la première séquence d'inflation des matières premières par le biais de mécanismes de répercussion des coûts et de notre méthodologie interne unique SHIFT. Nous sommes restés sélectifs sur la qualité de notre carnet de commandes (clients, projets, profil des produits) qui augmente de plus de 20%, avec une amélioration du taux de marge.

Alors que nous finalisons notre plan de transformation 2019-2021, nous posons les jalons de notre ambition stratégique : i) nous avons signé cinq partenariats stratégiques pour soutenir notre modèle d'innovation AMPLIFY, ii) nous nous sommes positionnés de manière unique sur le marché américain de l'éolien offshore et, iii) nous avons lancé dans le monde entier notre offre MOBIWAY pour le secteur de la construction."