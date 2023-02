Nexans contribue à la préservation du patrimoine français

(Boursier.com) — Nexans , groupe français leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, annonce la signature d'une convention de mécénat avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d'ouvrage. Le Groupe met à disposition son expertise du câblage garantissant la sécurité incendie, et s'engage à faire don de près de 200 kilomètres de câbles de protection au feu afin d'équiper la cathédrale en cours de restauration.

Ces câbles serviront à distribuer l'énergie et équiperont Notre-Dame de Paris avec les techniques les plus évoluées sur le plan de la sécurité incendie. Les câbles de protection au feu Nexans Alsecure(R) produits et fournis par le groupe ont la capacité de significativement ralentir la propagation des incendies. Ils permettent également de réduire les émissions de gaz incapacitants et garantissent une faible émission de fumée pour faciliter les évacuations. Ce type de câble est également déjà déployé en France au sein d'établissements recevant du public, tels des crèches et des hôpitaux, et constitue l'engagement de Nexans pour anticiper les risques liés au feu, sécuriser les biens et protéger les personnes.

" En tant que mécène, Nexans est fier de s'associer à la restauration de la cathédrale, symbole universel de Paris et de la France, et de contribuer ainsi à la conservation du patrimoine français. Nos collaborateurs sont mobilisés pour prendre part à cette aventure collective, incarnant ainsi l'une des valeurs fortes de Nexans : l'unité ", déclare Christopher Guérin, CEO de Nexans.

Cet engagement est notamment rendu possible grâce à la forte mobilisation des salariés du Groupe des sites de Mehun-sur-Yèvre (Cher) et d'Autun (Saône-et-Loire), lieux de production de ces câbles qui seront mis à disposition à compter de l'été 2023.

Le Général d'armée Jean-Louis Georgelin, représentant spécial du président de la République, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, commente : "Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier du mécénat en nature de Nexans qui nous apporte son expertise sur les câbles électriques ignifugés, nécessaires à la réouverture de la cathédrale en 2024. Nous sommes attentifs à doter la cathédrale des produits et équipements les plus performants, notamment en termes de sécurité incendie. Nous nous réjouissons que le savoir-faire français soit une fois de plus mis au service de la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est une chance pour la France que des entreprises comme Nexans soient attachées à participer à la renaissance de notre patrimoine."