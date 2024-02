Nexans : contrat majeur !

(Boursier.com) — Nexans a été sélectionné par l'un des principaux gestionnaires de réseau italiens pour fournir 6.000 km linéaires de câbles, à partir de février et dans un délai de 16 mois. Nexans fournira des câbles souterrains basse et moyenne tension, ainsi que sa solution Ultracker pour accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Nexans s'engage à livrer des câbles produits dans son usine italienne de Battipaglia avec 100% d'aluminium bas carbone. Ce contrat "réaffirme la position de Nexans en tant qu'acteur majeur de l'électrification durable, et renouvelle son partenariat de long terme avec le GRD transalpin", indique le groupe.

Les câbles basse et moyenne tension seront donc fabriqués en Italie, dans l'usine Nexans de Battipaglia. Ils seront exclusivement conçus avec de l'aluminium garanti bas carbone, dont les émissions de gaz à effet de serre sont de 30 à 50% inférieures à celles de l'aluminium courant. Ces produits seront utilisés dans des réseaux enterrés, conçus pour être plus résilients aux phénomènes climatiques extrêmes. Par ailleurs, la solution Ultracker Drums sera déployée pour assister le client dans le suivi et la gestion des livraisons de câbles sur site.