Nexans confirme ses objectifs 2022

(Boursier.com) — Nexans annonce un chiffre d'affaires standard de 1.623 Millions d'euros, en hausse organique de +6,1% par rapport au premier trimestre 2021 et de +16,3% en excluant la métallurgie, reflétant une demande soutenue sur tous les marchés et l'accélération globale des tendances dans le domaine de l'électrification.

La croissance saine du carnet de commandes (+19% par rapport à mars 2021) est alimentée par la demande, tandis que le carnet de commandes ajusté de l'activité Production d'énergie et Transmission s'élève à 2,4 Milliards d'euros, en hausse de +52% par rapport à mars 2021.

Le groupe souligne "l'excellente adoption des services et solutions par les clients et rythme soutenu des innovations au service du client dans le cadre de nos programmes SHIFT Prime et Amplify" et confirme les objectifs 2022 grâce à une croissance sélective des ventes et aux programmes de transformation.