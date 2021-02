Nexans collabore avec Microsoft dans l'IA et la transition énergétique

(Boursier.com) — Nexans annonce une collaboration avec Microsoft en vue d'électrifier le futur en accélérant le développement de solutions numériques cruciales pour la transition énergétique mondiale. En s'appuyant sur les technologies de Microsoft, Nexans bénéficiera d'un soutien essentiel en matière de solutions de gestion des données, d'intelligence artificielle (IA) et de cloud, qui vont favoriser sa croissance en tant que leader de l'électrification durable.

Cette collaboration va également contribuer à l'offre d'une expérience hors pair aux clients et installateurs de Nexans, en mettant l'accent sur des services opérationnels et solutions numériques perfectionnés afin d'optimiser les supply chains et d'assurer des livraisons en flux tendu.

Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Microsoft, dans le cadre d'un partenariat qui réunit deux acteurs majeurs de leur secteur. Nous avons pour objectif la création de solutions innovantes, assurant une expérience client hors pair et ouvrant la voie à une électrification mondiale , commente Christophe Guérin, Directeur Général de Nexans.

Nexans sera désormais à même d'accélérer et d'amplifier le processus de développement numérique. Le gain de vitesse proviendra de la mise en oeuvre de la plateforme Microsoft Azure pour des services tels que l'IA, l'analyse des données, le cloud, le stockage et les réseaux. Le Groupe pourra ainsi gagner du temps dans la conception, le test et le prototypage de nouveaux services numériques, notamment la création d'un écosystème complet autour de l'Internet des objets (IoT), constitué de tourets connectés, de câbles, d'armoires, d'accessoires et de systèmes.

Le changement d'échelle permettra à Nexans d'industrialiser rapidement de nouvelles offres et de nouveaux modèles économiques, par exemple une suite de solutions de gestion et de suivi des actifs pour les réseaux d'énergie. En utilisant la technologie des jumeaux numériques ainsi que l'IA et l'analyse des données, les opérateurs pourront garantir une sécurité et une fiabilité maximales de leurs réseaux afin de faire progresser la transition énergétique. En outre, une nouvelle plateforme de supply chain numérique de bout en bout (E2E) conférera aux clients une visibilité continue et totale sur le statut de leurs produits, de la fabrication à la livraison et à l'installation.

Les équipes IT et Développement de Microsoft épauleront Nexans dans le renforcement essentiel de ses compétences et de ses infrastructures informatiques afin d'accélérer l'innovation numérique et l'industrialisation à grande échelle, en s'appuyant sur une utilisation optimale d'outils avancés de data science et une adoption plus large de l'IA.

Nexans prendra appui sur l'expertise technologique de Microsoft pour poursuivre le déroulement de sa feuille de route d'innovation visant à fournir des services à valeur ajoutée, ainsi que sur la présence de son partenaire auprès des entreprises, dans une démarche de comarketing. Le Groupe travaillera également en étroite collaboration avec Microsoft pour accélérer le changement dans l'industrie du câble via des forums de co-innovation. La mise en oeuvre de l'IA, de l'analyse des données et des technologies IoT, combinée à l'expertise sans équivalent de Nexans dans son domaine, marquera le début d'une nouvelle ère dans laquelle les câbles deviendront un composant de plus en plus actif du réseau. Les opérateurs électriques seront ainsi mieux informés pour prendre leurs décisions en toute connaissance de cause dans l'optique de rendre leur réseau intelligent.

Cette collaboration est mue par des objectifs chiffrés clairs, portant sur l'amélioration du nombre et du pourcentage d'actifs connectés, des revenus et de la pénétration des offres numériques ainsi que la croissance du coeur de métier de Nexans auprès de ses clients à travers des produits connectés. Le processus a été lancé par un programme intensif sur 100 jours, visant à obtenir des succès rapides. Celui-ci comprend notamment le lancement de deux à trois produits minimum viables (MVP) destinés à séduire des clients pionniers dans leur adoption et à valider le concept très tôt dans le cycle de développement.