(Boursier.com) — Nexans organise son second Climate Day à Stockholm. Se voulant un débat ouvert entre ceux appelés à concevoir l'électrification du futur, le Nexans Climate Day sur le thème 'Électrification durable - Faire de la vision climatique une réalité' réunit des experts mondiaux de l'énergie afin d'aborder les défis posés par l'électrification durable du monde, ainsi que le rôle clé du secteur énergétique dans la lutte contre les changements climatiques :

- La transition du pétrole et du gaz vers les énergies renouvelables : quelle ampleur vont prendre l'éolien offshore et le solaire ?

- Le risque de coupures d'électricité dans le contexte de la nécessité d'investir au total 4 400 milliards d'euros d'ici à 2030 face au vieillissement des réseaux d'énergie et aux défis de l'électrification au niveau mondial.

- La stratégie suédoise en matière d'électrification.

Le discours inaugural sera prononcé par Tomas Kaberger, professeur de politique énergétique industrielle à l'université de technologie de Chalmers et ancien directeur général de l'Agence suédoise de l'énergie.