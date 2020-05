Nexans : chiffre d'affaires stable au T1 à 1,569 MdE

(Boursier.com) — Le groupe Nexans publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 1.569 millions d'euros à cours des métaux constant, soit une évolution organique de -0,1% en base comparable. Le carnet de commandes de l'activité sous-marine reste solide (1,6 milliards d'euros) sans retard dans l'exécution des projets.

L'activité du groupe a pleinement repris en Chine, tandis qu'elle reste affectée par le confinement partiel en Europe et en Amérique du Nord.

Nexans a pris des mesures fortes pour faire face à la crise sanitaire et préserver la liquidité : Objectifs de réduction de coûts renforcés et gestion rigoureuse de la trésorerie, proposition de ne pas verser les dividendes aux actionnaires, réduction de 30% des rémunérations fixes du Conseil d'Administration et du Directeur Général, et de 15% pour les membres du Comité exécutif. Un prêt garanti par l'État français de 280 millions d'euros est en cours de négociation.

Le 24 mars dernier, Nexans a suspendu ses prévisions pour 2020, "qui seront mises à jour lorsque la situation s'éclaircira"...

Christopher Guérin, Directeur général a déclaré : "Depuis le premier trimestre, le monde fait face à une pandémie sans précédent. Après un démarrage solide, Nexans a dû adapter son modèle opérationnel pour anticiper et protéger ses salariés, tout en maintenant la continuité de son activité de manière à protéger aussi ses clients clés. Grâce à notre capacité d'anticipation, nous avons pu prendre des mesures de sécurité en matière de santé mais aussi de continuité d'activité industrielle, puisque 90% de nos usines tournent. Lorsque la crise sanitaire se déployait, nous avons accéléré nos efforts de réduction des coûts, renforcé notre programme de transformation (SHIFT) et sauvegardé notre liquidité tout en développant davantage nos Services et Solutions. Nexans a clôturé l'année 2019 avec un carnet de commandes solide et résilient d'1.8 milliards d'euros, renforçant notre exposition long terme. Grâce à des fondamentaux solides, un plan de transformation interne et un niveau de liquidité saine, nous bâtissons un Nexans plus solide à la fois opérationnellement et financièrement. "