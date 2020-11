Nexans : chiffre d'affaires au T3 de 1,407 MdE, en croissance organique de +5,6%

Nexans : chiffre d'affaires au T3 de 1,407 MdE, en croissance organique de +5,6%









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans publie un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1.407 millions d'euros à cours des métaux constants, en croissance organique de +5,6% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -9,8% par rapport au troisième trimestre 2019.

Le Chiffre d'affaires de l'activité Câbles est de 1.249 millions d'euros à cours des métaux constants au troisième trimestre 2020, en croissance organique de +9,1% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -8,4% comparativement au troisième trimestre 2019. Le carnet de commandes ajusté est solide à hauteur de 1,5 milliard d'euros dans l'activité Haute Tension sous-marine avec une visibilité supérieure à 18 mois.

Commentant l'activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "Face à l'adversité, Nexans démontre sa capacité à accélérer sa transformation, à renforcer davantage sa résilience, à améliorer sa génération de trésorerie et à maintenir une structure financière saine, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de confirmer ou d'améliorer nos perspectives pour l'année 2020. Au troisième trimestre, nos activités ont bien résisté, grâce à une mise en oeuvre efficace de notre stratégie et ce, malgré l'impact croissant de la pandémie. Nous sommes pleinement engagés à préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et à fournir les meilleurs services et solutions à nos principaux clients dans le monde entier. Nous confirmons en outre que la Journée Investisseurs de Nexans aura lieu, comme annoncé précédemment, le 17 février 2021. À cette occasion, nous préciserons les nouvelles étapes de notre stratégie."