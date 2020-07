Nexans cède son activité allemande de métallurgie à Mutares

Nexans cède son activité allemande de métallurgie à Mutares









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans a annoncé ce mardi la signature d'un accord de vente à Mutares SE & Co. KGaA de Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD), une filiale de Nexans spécialisée dans la production de fil machine cuivre sans oxygène et tréfilés.

Nexans NMD emploie 250 personnes et possède deux sites de fabrication situés à Bramsche et Neunburg, en Allemagne. Elle sert une clientèle importante de premier et de deuxième rang pour l'automobile, les produits blancs et les applications industrielles générales.

Mutares est une société cotée à la Bourse de Francfort qui acquiert et développe activement des entreprises industrielles de taille moyenne et des opérations de grandes sociétés.

Cette transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2020.