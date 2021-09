Nexans bien placé pour accélérer la transition énergétique

(Boursier.com) — Nexans a renforcé son offre sur le marché de l'éolien offshore et des interconnexions en dévoilant ce jour son second navire câblier, le Nexans Aurora, devant des clients et partenaires lors d'une cérémonie spécialement organisée à cet effet à Halden en Norvège. Au cours de la cérémonie, Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a présenté aux clients et partenaires le rôle que le nouveau navire est appelé à jouer pour contribuer à répondre à la demande en forte croissance de câbles haute tension sous-marins et d'interconnexions, dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

Premier du genre dans le secteur de la pose de câbles offshore, le Nexans Aurora est équipé d'un cabestan spécial de 75 tonnes offrant une capacité à la pointe du marché pour la pose de câbles par des profondeurs d'eau de 2000 m et au-delà. Sa charge utile de câble est de 10 000 tonnes. Le navire présente aussi "d'excellentes capacités en eaux peu profondes", lui permettant de se rapprocher du rivage pour les opérations d'atterrage du câble. En outre, il s'agit de l'un des rares navires câbliers au monde capable de poser des interconnexions, des infrastructures critiques pour renforcer le réseau d'énergie mondial et améliorer et sécuriser l'approvisionnement en énergie en facilitant les échanges entre pays.