Nexans : au rebond

(Boursier.com) — Les actionnaires de Nexans sont informés que l’Assemblée générale mixte se tiendra le 13 mai 2020 à 14 heures 30, au 3 rue Mazarine, à Paris, hors la présence physique des actionnaires. L’Assemblée sera diffusée en direct sur le site internet du groupe...

L’avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 6 avril 2020. Il inclut le projet d’ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 24 avril 2020.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet de Nexans à la rubrique (rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée Générale Annuelle 2020). Le titre remonte de plus de 6% ce lundi à 27,38 euros dans un marché rassuré par le début du ralentissement de l'épidémie de coronavirus en Europe.