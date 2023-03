Nexans : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Les actionnaires de Nexans sont informés que l'Assemblée générale mixte se tiendra le 11 mai à 14h30, au Palais des Congrès de Paris.

L'Assemblée sera diffusée en direct et disponible en différé sur le site internet du Groupe. L'avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 29 mars 2023. Il inclut le projet d'ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet de Nexans.