Nexans adopte la technologie d'Authentic Vision pour lutter contre la contrefaçon

(Boursier.com) — Qu 'il s'agisse de produits de luxe, de biens de consommation ou d'outils industriels, aucun secteur n'échappe à la contrefaçon, y compris dans le domaine des câbles électriques. Nexans et Authentic Vision, fournisseur leader de solutions d'authentification mobiles, ont noué un partenariat stratégique autour de leur philosophie commune axée sur la sécurité du consommateur et l'amélioration de l'expérience client. Les étiquettes holographiques brevetées d'Authentic Vision, qui étaient déjà appliquées sur l'emballage des produits Nexans au Pérou et au Liban, sont en cours de déploiement dans les autres pays. Ces étiquettes permettent aux clients et aux distributeurs de contrôler facilement l'authenticité d'un produit au moyen d'un smartphone, une méthode totalement en phase avec la stratégie de Nexans qui est d'offrir des services à valeur ajoutée à sa clientèle.

Nexans montre ainsi sa détermination à protéger ses clients contre l'utilisation de produits non conformes, potentiellement dangereux.