Nexans : actualités sur le Covid-19

Nexans : actualités sur le Covid-19









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans dit suivre de très près l'évolution de l'épidémie du Covid-19 "tout en gérant ses impacts pour nous assurer de la meilleure issue possible dans l'intérêt de nos équipes, de nos clients, de nos partenaires et plus généralement de toutes nos parties prenantes".

Le Comité Exécutif de Nexans et toute l'équipe managériale sont pleinement engagés dans la gestion de crise quotidienne, et se concentrent sur les objectifs clés suivants :

"La protection de nos équipes,

La continuité de l'activité et de la production,

La tenue de nos engagements clients,

Le maintien de notre liquidité financière".

"À ce stade, plusieurs gouvernements ont pris (ou sont en train de prendre) des mesures restrictives qui pourraient impacter notre chaîne logistique ainsi que notre calendrier de production et compte tenu de l'incertitude générale, il est trop tôt pour évaluer les impacts sur les résultats financiers du Groupe. Par conséquent, nous devons suspendre les prévisions 2020 annoncées le 20 Février et ce, jusqu'à ce que le contexte économique dicté par l'épidémie s'éclaircisse" conclut le groupe.