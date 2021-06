Nexans : accord de partenariat avec ALPI

Nexans : accord de partenariat avec ALPI









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels pour la conception et la réalisation des installations électriques, ALPI, s'associe avec Nexans dans le cadre d'un partenariat. Les deux entreprises collaborent pour concevoir et construire les infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) nouvelle génération. Le logiciel phare de l'éditeur, no1 en Europe pour le calcul, Caneco BT, intégrera les câbles Neobus de Nexans, permettant un dimensionnement précis des réseaux électriques pour l'installation des bornes de recharge.

Cette solution commune apportera des réponses aux enjeux de la transition énergétique et facilitera le déploiement de parcs de stationnement pour véhicules 100% électriques ou hybrides, en très forte croissance. La solution basse tension Neobus de Nexans, composée d'un système de câbles et de connecteurs, une fois intégrée à Caneco BT, préfigure ce que seront les bâtiments du futur, qui intègreront en leur coeur les IRVE, faisant des parkings intérieurs de véritables hub énergétiques, décarbonés, durables, parfaitement conçus pour soutenir toutes les formes de mobilité.

Imaginée et fabriquée intégralement en France à Jeumont et Donchery, cette innovation Nexans offre à ALPI la capacité de répondre aux défis que constituent les exigences des normes françaises pour les entreprises d'électricité. Caneco BT facilitera l'intégration des câbles Neobus pour le calcul et le dimensionnement des installations électriques et répondra aux obligations normatives : notes de calcul certifiées, nomenclature des matériels utilisés, schéma électriques, carnet de câbles...