Nexans : accord-cadre avec Eversource et Ørsted dans l'éolien offshore

Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans renforce son partenariat de long-terme avec Eversource, leader en construction de lignes de transmission en Nouvelle-Angleterre, et Ørsted, leader mondial de l'éolien offshore. Selon l'accord-cadre signé entre les parties, Nexans pourra fournir jusqu'à 1.000 kilomètres de câbles d'exportation d'énergie haute tension sous-marins pour les parcs éoliens offshore d'Ørsted en Amérique du Nord. La première livraison devrait intervenir d'ici à 2022 et l'accord est conclu jusqu'en 2027.

S'appuyant sur son savoir-faire incomparable dans les systèmes de câbles sous-marins et son implantation industrielle existante en Norvège et au Japon, le Groupe explique faire du site d'Amérique du Nord la première et unique usine à produire des câbles haute tension sous-marins aux États-Unis.

L'investissement réalisé par Nexans dans son site aux États-Unis sert également son ambition d'augmenter ses capacités d'installation de câbles sous-marins. Pour tirer pleinement parti de ces capacités, Nexans a entrepris de construire le Nexans Aurora, un nouveau navire câblier ultramoderne doté d'une capacité de 10.000 tonnes.