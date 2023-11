Nexans accompagne la transition énergétique du Royaume-Uni en reliant les îles Orcades à la côte écossaise

(Boursier.com) — Nexans , leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, annonce qu'il a été sélectionné par SSEN Transmission pour la fourniture et la pose de câbles haute tension destinés au transport d'électricité des îles Orcades vers la ville de Dounreay dans les Highlands en Écosse.

Les deux parties ont conclu un accord de réservation de capacité par lequel Nexans s'engage à réserver une capacité de fabrication et de pose en vue d'un contrat significatif dont la signature est prévue en 2024.

Un projet essentiel pour la transition du Royaume-Uni vers les énergies renouvelables

Ces dernières années, les Orcades ont beaucoup investi afin de développer la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Les projets en cours et prévus en matière d'énergie renouvelable dans l'archipel produiront plus d'électricité que ne peut en consommer ou exporter l'infrastructure réseau actuelle. Cette capacité de production accrue, qui sera mise en service dans les années à venir, fait du raccordement des Orcades au réseau de transport écossais une nécessité afin d'exporter cette électricité renouvelable et d'augmenter la part d'électricité à bas carbone au Royaume-Uni.

Les câbles à courant alternatif 220 kV sous-marins et terrestres fournis par Nexans joueront un rôle décisif dans la transition énergétique au Royaume-Uni, illustrant l'engagement du Groupe en faveur de l'électrification de la planète.