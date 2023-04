Nexans : accélération de l'innovation et du déploiement de solutions

(Boursier.com) — Nexans annonce un chiffre d'affaires standard de 1.674 millions d'euros au premier trimestre, en croissance organique de +2,2% par rapport à la même période de 2022 et de +6,5% en excluant les 'Autres activités'.

Le segment Distribution bénéficie des investissements croissants dans les réseaux en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que des projets d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale.

La direction note l'accélération de l'innovation et du déploiement de solutions avec une croissance de 100% des objets connectés et des investissement de 40 millions d'euros dans l'usine d'Autun pour le développement des technologies de sécurité incendie.

Le carnet de commandes ajusté est sain avec un modèle risque-rendement unique dans le segment Production d'énergie & Transmission de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 32% par rapport à mars 2022.

Les Objectifs 2023 sont confirmés grâce à la stratégie de croissance en valeur et à la plateforme de transformation de Nexans.

Progression du déploiement de la feuille de route stratégique de pure player de l'électrification :

Négociations exclusives en vue de la cession de l'activité Telecom Systems.

Obtention de l'autorisation de l'autorité de la concurrence, dans le cadre de l'acquisition de Reka Cables en Finlande - finalisation imminente de la transaction.

Commentant l'activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "Nous avons poursuivi l'élan d'une année 2022 réussie et avons démarré l'année 2023 sur des bases solides. Notre réussite peut être attribuée à notre approche stratégique, qui allie croissance axée sur la valeur et une attention particulière portée à nos clients clés.

Nous sommes fiers d'annoncer que nos innovations et solutions ont connu un développement exceptionnel, avec un taux de croissance de plus de 100% pour les objets connectés, en seulement un trimestre. De plus, nous allons investir 40 millions d'euros, au cours des trois prochaines années, dans notre usine d'Autun en France afin d'accélérer le déploiement de notre technologie de sécurité incendie.

Dans le même temps, nous poursuivons notre stratégie de croissance régionale inorganique sur les marchés de l'électrification, avec l'acquisition imminente de Reka Cables en Finlande. Nous travaillons activement à un monde plus sûr et plus durable en appliquant notre modèle de performance E3, axé sur l'économie, l'engagement et l'environnement à toutes nos décisions.

Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers pour 2023 grâce au potentiel de l'électrification et à nos capacités éprouvées d'exécution, même en période d'incertitude."