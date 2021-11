Nexans a remporté auprès de Terna un contrat-cadre d'un montant de plus de 650 ME

(Boursier.com) — Nexans a remporté auprès de Terna un contrat-cadre d'un montant de plus de 650 millions d'euros, portant sur la fourniture d'une solution de câblage d'interconnexion destinée au projet de liaison Tyrrhenian en Italie. Dans le cadre de ce contrat, le Groupe va fabriquer et poser 500 km de câble 500 kV à imprégnation de matière (IM) et de câble fibre optique (FO) par plus de 2.000 m de profondeur d'eau, soit le câble d'énergie sous-marin le plus profond jamais posé en Méditerranée.

Le projet Tyrrhenian constitue une étape majeure dans le développement indispensable du réseau électrique européen. Il crée entre la Sicile, la Sardaigne et la Campanie un nouveau corridor électrique qui permettra de mettre en place la première boucle entre les deux îles et le réseau continental italien.

Le projet contribuera àaugmenter la capacité d'échange d'électricité et soutiendra le développement de flux d'énergie renouvelable. En outre, il renforcera la stabilité et la sécurité du réseau ainsi que la compétitivité des producteurs sur les marchés locaux.

Ce contrat-cadre témoigne du succès du savoir-faire sous-marin hors pair de Nexans en eaux profondes et de son approche clés en main complète, conjuguant notamment la fabrication et la pose avec l'excellence dans la gestion du risque. Il démontre également le rôle clé du Groupe en tant qu'acteur majeur de l'électrification de l'Europe et dans l'amélioration de l'infrastructure réseau en Méditerranée, alors que d'autres projets dans la région devraient être annoncés ultérieurement.

Pour la pose de son câble d'interconnexion, Nexans fera appel à son navire câblier inauguré récemment, le Nexans Aurora, capable de poser des câbles en eaux profondes à plus de 2.000 m et embarquant une charge utile de 10.000 tonnes de câble.

Ragnhild Katteland, Executive Vice President Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : "Nous sommes ravis de participer au projet Tyrrhenian. Cela confirme notre ambition de nous affirmer comme un acteur clé de l'électrification de l'Europe, notre rôle de modernisation de l'infrastructure réseau pour atteindre l'objectif européen de neutralité carbone, ainsi que l'excellence de notre modèle clés en main. Ce contrat démontre également un savoir-faire hors pair, une technologie éprouvée ainsi qu'une capacité de fabrication et de pose au service de clients européens majeurs portant des projets de câbles d'énergie sous-marins en gros volume et en eaux profondes."