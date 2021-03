Nexans : +4% !

Nexans : +4% !









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans accroît ses gains en séance, en hausse de 4% à 74 euros. Le flux acheteur sur le câblier est alimenté par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 73 à 85 euros tout en restant à 'surperformer'. Nexans a récemment présenté sa nouvelle feuille de route 2021/2024 (" Winds of Change ") dans le cadre d'un CMD. Il s'agit d'un plan structurant, ambitieux et fortement créateur de valeur, estime le courtier.

La firme vise le marché de l'électrification qui représente 65% du marché du câble et offre une croissance moyenne de plus de 4% par an pour les 10 prochaines années. Pour parvenir à ces objectifs, le groupe va mettre en oeuvre une stratégie basée sur 3 piliers : la poursuite des optimisations (plan SHIFT), la priorité à l'innovation et aux partenariats et des arbitrages d'actifs et des opérations M&A. Les activités Télécoms et Industrie, soit 28% du CA actuel (1,6 MdE) devraient sortir du périmètre. Pour le M&A, le groupe a retenu 20 cibles potentielles avec un objectif de plus de 2 MdsE de revenus, détaille l'analyste.

La valorisation du groupe reste modeste sur la base de 8,3x l'EBITDA 2021 et 13,3x le ROC, conclut le broker, en précisant que le timing de réalisation des arbitrages et du M&A sera également déterminant dans le potentiel de création de valeur.