News Invest : projet de radiation d'Euronext

(Boursier.com) — M .F.I - Marketing Finance International, agissant de concert avec certains actionnaires (le groupe initiateur), et détenant ensemble 5.070.879 actions représentant 90,65 % du capital et 91,28 % des droits de vote de News Invest (Euronext Access : ISIN FR0010358507 ; MLNEI), informe les actionnaires minoritaires d'une offre volontaire de rachat suivie d'une radiation du marché Euronext Access Paris. L'initiateur propose aux actionnaires minoritaires d'acquérir l'intégralité des 522.903 actions News Invest non détenues par le groupe initiateur au prix unitaire de 2,28 euros. Le prix d'offre de rachat proposé affiche une prime de 70% par rapport à la moyenne pondérée du cours de bourse depuis le 1er janvier 2021 et 51% par rapport à la moyenne pondérée sur les 3 derniers mois. L'offre de rachat sera ouverte du 15 octobre au 18 novembre 2021 inclus, soit une période de 25 jours de bourse.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette offre devront remettre à Caceis Corporate Trust ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, etc...), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 18 novembre 2021, jour de clôture de l'offre.