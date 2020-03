News Invest : impact de la crise sanitaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations du gouvernement, News Invest a pris des mesures permettant d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et la continuité de ses activités.

"Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la crise sanitaire, néanmoins il est certain qu'elle pèsera significativement sur l'activité de la société et sur un grand nombre de ses participations" commente le groupe.

News Invest tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité...