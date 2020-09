News Invest : comptes publiés

News Invest : comptes publiés









(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2019, la Société News Invest a géré ses investissements, et a notamment souscrit à hauteur de 100 KE à une émission d'obligation convertibles de la Société REALYTICS. News Invest a réalisé une plus-value de 389 KE par la cession du solde des titres détenus dans la Société PHARMASIMPLE. L'activité ressort à 529 KE. Le RN est de (622 KE).

Les équipes de News Invest ont activement participé à la croissance de l'activité de sa filiale WELLBAW qui a réalisé un premier exercice très prometteur en affichant un chiffre d'affaires de plus de 2 ME et un résultat bénéficiaire de 103 KE.

Enfin, en raison des dysfonctionnements techniques (Chauffage et Climatisation) au sein de son Siège Social (73 Rue d'Anjou à Paris 8ème), la Société a été dans l'impossibilité de sous-louer à ses participations une grande partie des locaux ce qui explique la forte baisse du chiffre d'affaires. Par ailleurs, les charges sont impactées à hauteur de 80 KE par la procédure judiciaire que la Société a été dans l'obligation d'introduire contre le bailleur des locaux afin d'obtenir réparation.

L'Assemblée Générale se tiendra au Siège Social de la Société (73 rue d'Anjou 75008 Paris) le Vendredi 18 Septembre 2020 à 10h30.