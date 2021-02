News Corp : un trimestre hautement rentable

(Boursier.com) — News Corp, le géant new-yorkais des médias, a annoncé pour son second trimestre fiscal le trimestre le plus rentable depuis sa réorganisation il y a plus de sept ans, malgré un déclin de 3% de ses revenus trimestriels en glissement annuel. Le groupe a donc dégagé un bénéfice ajusté par action de 34 cents, contre 9 cents de consensus de marché et 18 cents un an avant, à la même période. Les revenus sont ressortis à 2,41 milliards de dollars, contre 2,48 milliards un an plus tôt. Ils dépassent toutefois eux aussi les attentes de marché. Les revenus ajustés ont même augmenté de 2%. Le bénéfice net a représenté 261 millions de dollars, contre 103 millions un an avant. L'Ebitda s'est fortement redressé, notamment dans l'édition de livres avec une croissance de 65%. Dow Jones a également vu son Ebitda grimper de 43% avec les recettes digitales. L'Ebitda des services vidéo sur abonnement a augmenté de 77% avec Foxtel.