News Corp : un activiste demande de reconsidérer la fusion avec Fox

(Boursier.com) — L 'investisseur activiste Irenic presserait News Corp de reconsidérer sa proposition de fusion avec Fox. Le New York Times cite à ce sujet une lettre envoyée par Irenic Capital Management, qui détient environ 2% des actions de classe B de News Corp, au comité spécial de membres indépendants du conseil d'administration évaluant la proposition de fusion. Dans sa lettre, Irenic a déclaré qu'il était préférable d'abandonner la transaction potentielle, plutôt que d'accepter un accord qui ne maximiserait pas la valeur de News Corp. Par ailleurs, Will Granger d'Airlie Funds Management, qui détient une petite participation au capital de News Corp, a déclaré dans une interview que le fonds ne voyait pas vraiment de justification commerciale à l'accord et ne soutiendrait pas une fusion à moins que Fox ne paie une prime importante par rapport au cours de l'action de News Corp ou ne conclut une autre transaction en même temps, comme la vente des activités immobilières de News Corp.