News Corp supprimera 5% des effectifs cette année

(Boursier.com) — News Corp a indiqué hier soir qu'il prévoyait de réduire ses effectifs de 5% cette année dans un contexte de difficultés économiques, la société de médias ayant annoncé une baisse de ses revenus trimestriels. 1.250 postes devraient donc être supprimés en 2023. Pour son deuxième trimestre fiscal clos fin décembre 2022, le conglomérat média a dévoilé des revenus de 2,52 milliards de dollars, contre un consensus de 2,55 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 14 cents, contre 19 cents de consensus. Les revenus publicitaires ont chuté de 10,6% à 464 millions. Le bénéfice net s'est écroulé à 94 millions de dollars, contre 262 millions un an plus tôt. "Une flambée des taux d'intérêt et une inflation aiguë ont eu un impact tangible sur toutes nos activités", a déclaré le directeur général, Robert Thomson. Les revenus totaux du groupe de Rupert Murdoch ont ainsi trébuché de 7,2%.