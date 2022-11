News Corp s'écroule après les résultats

(Boursier.com) — News Corp chute de 11% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a raté le consensus pour son premier trimestre fiscal, malgré la hausse des revenus publicitaires et des abonnements. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 12 cents, à comparer à un consensus de 20 cents et un niveau de 23 cents pour la période comparable, l'an dernier. Les revenus trimestriels du propriétaire du Wall Street Journal ont représenté 2,48 milliards de dollars, ratant de 3% le consensus. Ils se situaient à 2,5 milliards de dollars un an plus tôt. L'impact négatif des fluctuations de changes a été majeur, à 6% soit 153 millions de dollars. Les revenus ajustés ont progressé quant à eux de 3% en glissement annuel. Le bénéfice net trimestriel a chuté à 66 millions de dollars, contre 267 millions un an avant.