News Corp : pluie de records

(Boursier.com) — News Corp, le groupe américain de médias, bondit avant bourse à Wall Street, au lendemain des comptes trimestriels. Soutenu en particulier par Dow Jones (maison-mère du Wall Street Journal), News Corp a affiché une croissance des revenus de 7,3% pour le quatrième trimestre fiscal 2022. Le groupe new-yorkais a ainsi annoncé un chiffre d'affaires sur le trimestre clos fin juin de 2,67 milliards de dollars. Le bénéfice net a représenté 127 millions de dollars, contre une perte de 15 millions un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, les revenus et profits ont atteint des records respectifs de 10,39 milliards de dollars et 760 millions de dollars. Les revenus se sont améliorés ainsi de 11%, alors que le bénéfice a pratiquement doublé. L'Ebitda a atteint lui aussi un record à 1,67 milliard, en augmentation de 31%.