News Corp : la fusion avec Fox inquiète un très gros actionnaire

(Boursier.com) — T . Rowe Price rejoint d'autres actionnaires importants pour s'opposer à la fusion de News Corp avec Fox, indique le New York Times. Le NYT rapporte que T. Rowe Price - qui détient environ 12% de News Corp et est le principal actionnaire après la famille Murdoch - a déclaré dans une interview qu'une fusion de News Corp et Fox sous-évaluerait probablement News Corp. T. Rowe laisse entendre que cela provient du fait que les Murdoch détiennent une plus grande part de Fox, ce qui lierait davantage leur intérêt à Fox. Le NYT note qu'il est rare que T. Rowe soulève publiquement de telles préoccupations. La dernière fois que le gestionnaire d'actifs a soulevé des inquiétudes au sujet d'un accord, c'était en 2019, lorsqu'il s'était opposé à la fusion d'Occidental Petroleum avec Anadarko Petroleum.