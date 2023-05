News Corp grimpe à Wall Street, résistance saluée

(Boursier.com) — News Corp prend 4% avant bourse à Wall Street, le groupe américain de médias ayant battu le consensus sur le trimestre clos. Le conglomérat média a enregistré un chiffre d'affaires de 2,45 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, en baisse de 1,8%, contre une estimation moyenne des analystes de 2,37 milliards de dollars. Le groupe a affiché un bénéfice ajusté de 9 cents par action, contre un consensus de 5 cents par action et un niveau de 16 cents un an avant. Le propriétaire du Wall Street Journal aurait affiché des revenus stables hors impact adverse des fluctuations de changes. Le bénéfice net trimestriel a été de 59 millions de dollars contre 104 millions un an auparavant. L'Ebitda a été de 320 millions, contre 358 millions un an plus tôt.

Dans le segment Dow Jones, les revenus de l'activité d'information professionnelle ont augmenté de 38% par rapport à l'année précédente, reflétant les acquisitions d'OPIS et de CMA et la croissance continue à deux chiffres des revenus Risk & Compliance. Le nombre total d'abonnements aux produits grand public a dépassé les 5,1 millions. Le groupe Foxtel a dépassé les 3 millions d'abonnés au streaming au total et a atteint le taux de désabonnement de diffusion le plus bas depuis l'exercice 2016. Les tendances publicitaires du segment des médias d'information se sont améliorées séquentiellement, les revenus publicitaires du trimestre ayant diminué de 5%, mais augmenté de 2% à taux de change constant par rapport à l'année précédente. HarperCollins a connu une amélioration des tendances par rapport au premier semestre avec des revenus stables au cours du trimestre par rapport à la période de l'année précédente. Les revenus ajustés ont augmenté de 2%. La société s'attend désormais à réaliser au moins 160 millions de dollars d'économies annualisées grâce aux réductions d'effectifs annoncées précédemment, en hausse par rapport à l'estimation précédente.